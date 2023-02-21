Кондюрина Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Михайлович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кондюрин Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Михайлович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кондюрин Парфений Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Михайлович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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