Кондюрина Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кондюрин Парфений Иванович
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно