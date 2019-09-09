Каретникова (Сухова) Любовь Егоровна
Место рождения
Дата рождения09.04.1952
Дата смерти09.09.2019
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1952
Отец: Сухов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каретников Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Каретников Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каретников Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Каретников Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2019