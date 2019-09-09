Каретникова (Сухова) Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова (Сухова) Любовь Егоровна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.04.1952

Дата смерти

09.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1952

Отец: Сухов Егор Фёдорович

Мать: Сухова Евгения Степановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретников Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Каретников Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретников Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Каретников Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каретников Михаил Яковлевич

Смерть
09.09.2019
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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