Сухова (Сорокина) Евгения Степановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1914
Дата смерти15.04.2002
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914
Рождение ребёнка
06.04.1939
Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
17.04.1941
Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Каретникова Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1956
Дочь: Сысоева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Егор Фёдорович
Смерть
15.04.2002