Сухова (Сорокина) Евгения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Сорокина) Евгения Степановна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.12.1914

Дата смерти

15.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914

Отец: Сорокин Степан Акимович

Мать: Сорокина Мавра Порфирьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1939

Сын: Сухов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1941

Сын: Сухов Николай Егорович

Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Каретникова Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1956

Дочь: Сысоева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Сухов Егор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Егор Фёдорович

Смерть
15.04.2002
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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