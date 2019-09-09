Каретников Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретников Михаил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретников Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Каретникова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретников Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Каретникова Любовь Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каретникова Любовь Егоровна

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