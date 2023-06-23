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Воронков Борис Федотов

Место рождения

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.07.1867 ст.

Дата смерти

30.03.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1867 ст.

Отец: Воронков Федот Иванов

Мать: Воронкова (Илюхина) Ефросинья (Афросинья) Афанасьева

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.04.1889

Жена: Воронкова (Корнюхина) Васса Матвеева

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1902 ст.

Дочь: Воронкова (Воронкова) Степанида (Стефанида) Борисовна

Мать ребёнка: Воронкова (Корнюхина) Васса Матвеева

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Петухова (Воронкова) Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Воронкова (Корнюхина) Васса Матвеева

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
30.03.1912 ст.
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