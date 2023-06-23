Воронков Борис Федотов
Место рождения
Дата рождения23.07.1867 ст.
Дата смерти30.03.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1867 ст.
Бракосочетание
16.04.1889
Рождение ребёнка
12.11.1902 ст.
Дочь: Воронкова (Воронкова) Степанида (Стефанида) Борисовна
Мать ребёнка: Воронкова (Корнюхина) Васса Матвеева
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Петухова (Воронкова) Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Воронкова (Корнюхина) Васса Матвеева
Смерть
30.03.1912 ст.
Тиф