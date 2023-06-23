Воронкова (Корнюхина) Васса Матвеева
Место рождения
Дата рождения06.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1871 ст.
Отец: Корнюхин Матвей Петров
Бракосочетание
16.04.1889
Рождение ребёнка
12.11.1902 ст.
Дочь: Воронкова (Воронкова) Степанида (Стефанида) Борисовна
Отец ребёнка: Воронков Борис Федотов
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Петухова (Воронкова) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Воронков Борис Федотов
Смерть
Неизвестно