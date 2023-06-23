Воронкова (Корнюхина) Васса Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Корнюхина) Васса Матвеева

Место рождения

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.08.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1871 ст.

Отец: Корнюхин Матвей Петров

Мать: Корнюхина Васса Николаева

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.04.1889

Муж: Воронков Борис Федотов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1902 ст.

Дочь: Воронкова (Воронкова) Степанида (Стефанида) Борисовна

Отец ребёнка: Воронков Борис Федотов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Петухова (Воронкова) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Воронков Борис Федотов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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