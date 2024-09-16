Плотников Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Егор Иванович

Плотников Егор Иванович

Место рождения

Курск

Дата рождения

02.08.1919

Дата смерти

24.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1950

Дочь: Рамайкина (Плотникова) Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Плотникова (Стреляева) Анна Асоновна

Рождение ребёнка
06.06.1952

Сын: Плотников Александр Егорович

Мать ребёнка: Плотникова (Стреляева) Анна Асоновна

Смерть
24.03.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.