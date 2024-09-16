Плотникова (Стреляева) Анна Асоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова (Стреляева) Анна Асоновна

Плотникова (Стреляева) Анна Асоновна

Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

02.08.1918

Дата смерти

24.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1950

Дочь: Рамайкина (Плотникова) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Плотников Егор Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1952

Сын: Плотников Александр Егорович

Отец ребёнка: Плотников Егор Иванович

Смерть
24.06.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.