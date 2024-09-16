Плотникова (Стреляева) Анна Асоновна
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения02.08.1918
Дата смерти24.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1950
Дочь: Рамайкина (Плотникова) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Плотников Егор Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1952
Сын: Плотников Александр Егорович
Отец ребёнка: Плотников Егор Иванович
Смерть
24.06.1991