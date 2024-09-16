Рамайкина (Плотникова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамайкина (Плотникова) Валентина Егоровна

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

20.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1950

Отец: Плотников Егор Иванович

Мать: Плотникова (Стреляева) Анна Асоновна

Развод
Неизвестно

Муж: Рамайкин Вячеслав Ефимович

Развод
Неизвестно

Муж: Королёв Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамайкин Вячеслав Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1969

Дочь: Радченко (Королёва) Наталья

Отец ребёнка: Королёв Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
23.01.1987

Дочь: Рамайкина (Рамайкина) Марина

Отец ребёнка: Рамайкин Вячеслав Ефимович

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