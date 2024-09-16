Рамайкина (Плотникова) Валентина Егоровна
Место рожденияТашкент
Дата рождения20.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1950
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1969
Дочь: Радченко (Королёва) Наталья
Отец ребёнка: Королёв Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
23.01.1987
Дочь: Рамайкина (Рамайкина) Марина
Отец ребёнка: Рамайкин Вячеслав Ефимович