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Томашевский МужМарии Брониславович

Место рождения

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Между 1910 и 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1915

Отец: Томашевский Бронислав ГлаваРодович

Мать: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томашевскаая Мария Неизвестно

Рождение ребёнка
1940

Сын: Томашевский Викентий

Мать ребёнка: Томашевскаая Мария Неизвестно

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Томашевская Дочь Марии

Мать ребёнка: Томашевскаая Мария Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Его жена Мария - расстреляна фашистами вместе с малолетними детьми.

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