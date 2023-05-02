Томашевский МужМарии Брониславович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1910 и 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1910 и 1915
Отец: Томашевский Бронислав ГлаваРодович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Сын: Томашевский Викентий
Мать ребёнка: Томашевскаая Мария Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Томашевская Дочь Марии
Мать ребёнка: Томашевскаая Мария Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Его жена Мария - расстреляна фашистами вместе с малолетними детьми.