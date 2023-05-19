Томашевский Бронислав ГлаваРодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевский Бронислав ГлаваРодович

Место рождения

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Томашевский ГлаваРода Предкович

Мать: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1915

Сын: Томашевский МужМарии Брониславович

Мать ребёнка: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Томашевский Антон Брониславович

Мать ребёнка: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Томашевский Адам Брониславович

Мать ребёнка: не указана

Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Малодуша, Речицкий район, Гомельская область
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