Томашевский Бронислав ГлаваРодович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Томашевский ГлаваРода Предкович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1915
Сын: Томашевский МужМарии Брониславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Томашевский Антон Брониславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Томашевский Адам Брониславович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно