Serene Prince Menschikov Vladimir Alexandrovich
Место рождения
Дата рождения10.07.1815
Дата смерти08.09.1893
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1815
Крещение
20.07.1815
Peter and Paul
Peter and Paul
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
06.05.1844
Дочь: Maria Vladimirovna
Мать ребёнка: Serene Princes Menshikova Leonilla Nikolaevna
Рождение ребёнка
04.08.1847
Смерть
08.09.1893
Baden-Baden
Baden-Baden