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Serene Prince Menschikov Vladimir Alexandrovich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.07.1815

Дата смерти

08.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1815

Отец: Menshikov Alexander Sergeyevich

Мать: Кн. Меншикова Анна Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
20.07.1815
Peter and Paul
Peter and Paul
Рождение ребёнка
1843

Сын: Св. Князь Меншиков Nikolay Vladimirovich

Мать ребёнка: Serene Princes Menshikova Leonilla Nikolaevna

Рождение ребёнка
06.05.1844

Дочь: Maria Vladimirovna

Мать ребёнка: Serene Princes Menshikova Leonilla Nikolaevna

Рождение ребёнка
04.08.1847

Сын: Serene Prince Menshikov Alexander Vladimirovich

Мать ребёнка: Serene Princes Menshikova Leonilla Nikolaevna

Смерть
08.09.1893
Baden-Baden
Baden-Baden
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