Serene Princes Menshikova (Princes Gagarina) Leonilla Nikolaevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1822
Дата смерти09.03.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
06.05.1844
Дочь: Maria Vladimirovna
Отец ребёнка: Serene Prince Menschikov Vladimir Alexandrovich
Рождение ребёнка
04.08.1847
Смерть
09.03.1887