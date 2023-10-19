Serene Princes Menshikova (Princes Gagarina) Leonilla Nikolaevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Serene Princes Menshikova (Princes Gagarina) Leonilla Nikolaevna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1822

Дата смерти

09.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Св. Князь Меншиков Nikolay Vladimirovich

Отец ребёнка: Serene Prince Menschikov Vladimir Alexandrovich

Рождение ребёнка
06.05.1844

Дочь: Maria Vladimirovna

Отец ребёнка: Serene Prince Menschikov Vladimir Alexandrovich

Рождение ребёнка
04.08.1847

Сын: Serene Prince Menshikov Alexander Vladimirovich

Отец ребёнка: Serene Prince Menschikov Vladimir Alexandrovich

Смерть
09.03.1887
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