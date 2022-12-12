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(Ratzlaff) Eva

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Место рождения

Prussia

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Около 1842 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1848 г.р.
1850 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Prussia
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Balzer Heinrich

Отец ребёнка: Baltzer Heinrich

Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Balzer Kornelius

Отец ребёнка: Baltzer Heinrich

Russia
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Balzer Franz

Отец ребёнка: Baltzer Heinrich

Russia
Рождение ребёнка
07.07.1850

Сын: Balzer David 760170

Отец ребёнка: Baltzer Heinrich

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1856

Сын: Balzer Peter

Отец ребёнка: Baltzer Heinrich

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Baltzer Heinrich

Смерть
Неизвестно
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