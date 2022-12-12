(Ratzlaff) Eva
Место рожденияPrussia
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Prussia
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Balzer Heinrich
Отец ребёнка: Baltzer Heinrich
Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Balzer Kornelius
Отец ребёнка: Baltzer Heinrich
Russia
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Balzer Franz
Отец ребёнка: Baltzer Heinrich
Russia
Рождение ребёнка
07.07.1850
Сын: Balzer David 760170
Отец ребёнка: Baltzer Heinrich
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1856
Сын: Balzer Peter
Отец ребёнка: Baltzer Heinrich
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Baltzer Heinrich
Смерть
Неизвестно