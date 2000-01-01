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Balzer Heinrich
Balzer Heinrich
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Место рождения
Ukraine
Дата рождения
Около 1842
Пол
Мужской
Отец
Baltzer Heinrich
1817 г.р.
Мать
(Ratzlaff) Eva
Около 1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец:
Baltzer Heinrich
Мать:
Eva
Ukraine
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