Balzer Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Balzer Heinrich

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Место рождения

Ukraine

Дата рождения

Около 1842

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Baltzer Heinrich

Мать: Eva

Ukraine
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