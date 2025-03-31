Безобразов Иван Алексеевич 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Безобразов Иван Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1776

умер После 1835

Отец
Безобразов Алексей Григорьевич1730 г.р.
Мать
Безобразова (Засецкая) Мария Яковлевна1739 г.р.
Дети
Безобразова Елизавета ИвановнаПосле 1800 г.р.
Охтерлони (Безобразова) Варвара ИвановнаПосле 1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Безобразов Алексей Григорьевич

Мать: Безобразова (Засецкая) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
После 1800

Дочь: Охтерлони (Безобразова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1800

Дочь: Безобразова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1806

Дочь: Безобразова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.02.1807

Сын: Безобразов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
После 1835

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