Безобразов Иван Алексеевич
мужской, родился 1776
умер После 1835
ОтецБезобразов Алексей Григорьевич1730 г.р.
МатьБезобразова (Засецкая) Мария Яковлевна1739 г.р.
Дети
Безобразова Елизавета ИвановнаПосле 1800 г.р.
Охтерлони (Безобразова) Варвара ИвановнаПосле 1800 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
После 1800
Дочь: Охтерлони (Безобразова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1800
Дочь: Безобразова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1806
Дочь: Безобразова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.02.1807
Сын: Безобразов Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1835