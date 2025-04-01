Охтерлони (Безобразова) Варвара Ивановна После 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Охтерлони (Безобразова) Варвара Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1800

умерла 05.02.1839

Отец
Безобразов Иван Алексеевич1776 г.р.
Супруги
Охтерлони Александр Романович1799 г.р.
Дети
Охтерлони Александр Александрович12.05.1830 г.р.
Охтерлони Михаил АлександровичПосле 1830 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800

Отец: Безобразов Иван Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охтерлони Александр Романович

Рождение ребёнка
12.05.1830

Сын: Охтерлони Александр Александрович

Отец ребёнка: Охтерлони Александр Романович

Рождение ребёнка
После 1830

Сын: Охтерлони Михаил Александрович

Отец ребёнка: Охтерлони Александр Романович

Рождение ребёнка
05.09.1832

Сын: Охтерлони Иван Александрович

Отец ребёнка: Охтерлони Александр Романович

Смерть
05.02.1839

Рождение ребёнка
19.05.1931

Дочь: Охтерлони Наталья Александровна

Отец ребёнка: Охтерлони Александр Романович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.