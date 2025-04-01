Охтерлони (Безобразова) Варвара Ивановна
женский, родилась После 1800
умерла 05.02.1839
ОтецБезобразов Иван Алексеевич1776 г.р.
Супруги
Охтерлони Александр Романович1799 г.р.
Дети
Охтерлони Александр Александрович12.05.1830 г.р.
Охтерлони Михаил АлександровичПосле 1830 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
После 1800
Отец: Безобразов Иван Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1830
Сын: Охтерлони Александр Александрович
Отец ребёнка: Охтерлони Александр Романович
Рождение ребёнка
После 1830
Сын: Охтерлони Михаил Александрович
Отец ребёнка: Охтерлони Александр Романович
Рождение ребёнка
05.09.1832
Сын: Охтерлони Иван Александрович
Отец ребёнка: Охтерлони Александр Романович
Смерть
05.02.1839
Рождение ребёнка
19.05.1931
Дочь: Охтерлони Наталья Александровна
Отец ребёнка: Охтерлони Александр Романович