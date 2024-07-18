Павленко (Охота) Магдалина Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Охота Мартын Мартин
Мать: Охота Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Павленко Осип Давидович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Парникова (Павленко) Прасковья Осиповна
Отец ребёнка: Павленко Осип Давидович
Рождение ребёнка
21.10.1926
Сын: Павленко Дмитрий Иосифович (Осипович)
Отец ребёнка: Павленко Осип Давидович
Рождение ребёнка
15.08.1928
Дочь: Павленко Галина Осиповна
Отец ребёнка: Павленко Осип Давидович
Смерть
1977