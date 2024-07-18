Павленко (Охота) Магдалина Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Охота) Магдалина Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Охота Мартын Мартин

Мать: Охота Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Осип Давидович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Павленко Петр Осипович

Отец ребёнка: Павленко Осип Давидович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Парникова (Павленко) Прасковья Осиповна

Отец ребёнка: Павленко Осип Давидович

Рождение ребёнка
21.10.1926

Сын: Павленко Дмитрий Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Павленко Осип Давидович

Рождение ребёнка
15.08.1928

Дочь: Павленко Галина Осиповна

Отец ребёнка: Павленко Осип Давидович

Смерть
1977

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