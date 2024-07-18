Павленко Петр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова (Павленко) Нина Петровна
Мать ребёнка: Павленко (Троцкая) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яворовская Людмила Петровна
Мать ребёнка: Павленко (Троцкая) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1946
Сын: Павленко Николай Петрович
Мать ребёнка: Павленко (Троцкая) Мария Михайловна
Смерть
1956