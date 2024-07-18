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Павленко Петр Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Павленко Осип Давидович

Мать: Павленко (Охота) Магдалина Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко (Троцкая) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова (Павленко) Нина Петровна

Мать ребёнка: Павленко (Троцкая) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яворовская Людмила Петровна

Мать ребёнка: Павленко (Троцкая) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.1946

Сын: Павленко Николай Петрович

Мать ребёнка: Павленко (Троцкая) Мария Михайловна

Смерть
1956

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