Охота Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Охота Мартын Мартин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Павленко (Охота) Магдалина Мартыновна
Отец ребёнка: Охота Мартын Мартин
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Охота Мартын Мартин
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Охота Мартын Мартин
Смерть
Неизвестно