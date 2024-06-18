Охота Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охота Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охота Франц Мартынович

Отец ребёнка: Охота Мартын Мартин

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Павленко (Охота) Магдалина Мартыновна

Отец ребёнка: Охота Мартын Мартин

Рождение ребёнка
1898

Сын: Охота Адольф Мартынович

Отец ребёнка: Охота Мартын Мартин

Рождение ребёнка
1903

Сын: Охота Антон Мартынович

Отец ребёнка: Охота Мартын Мартин

Смерть
Неизвестно

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