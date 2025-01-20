Иванова (Агаева) Валентина
женский, родилась Неизвестно
умерла 2005
ОтецАгаев ВладимирНеизвестно г.р.
Супруги
Иванов Пётр Иванович13.09.1907 г.р.
Дети
Иванов Володя21.08.1937 г.р.
(Иванова) ЛюдаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агаев Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Люда
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1937
Сын: Иванов Володя
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович
СССР
Смерть
2005