Иванова (Агаева) Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова (Агаева) Валентина

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась Неизвестно

умерла 2005

Отец
Агаев ВладимирНеизвестно г.р.
Супруги
Иванов Пётр Иванович13.09.1907 г.р.
Дети
Иванов Володя21.08.1937 г.р.
(Иванова) ЛюдаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агаев Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Люда

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1937

Сын: Иванов Володя

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванович

СССР

Смерть
2005

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