Иванов Володя
мужской, родился 21.08.1937
умер 09.09.2015, Кисловодск
ОтецИванов Пётр Иванович13.09.1907 г.р.
МатьИванова (Агаева) ВалентинаНеизвестно г.р.
Супруги
КлаваНеизвестно г.р.
Дети
Иванов СашаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937
Отец: Иванов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клава
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Саша
Мать ребёнка: Клава
Смерть
09.09.2015
Кисловодск