Иванов Володя 21.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Володя

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 21.08.1937

умер 09.09.2015, Кисловодск

Отец
Иванов Пётр Иванович13.09.1907 г.р.
Мать
Иванова (Агаева) ВалентинаНеизвестно г.р.
Супруги
КлаваНеизвестно г.р.
Дети
Иванов СашаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937

Отец: Иванов Пётр Иванович

Мать: Иванова (Агаева) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клава

Место жительства
Неизвестно

Current address:1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Саша

Мать ребёнка: Клава

Смерть
09.09.2015
Кисловодск

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