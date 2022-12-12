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Сангин Олег Владимирович

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Место рождения

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

16.04.1957

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1957

Отец: Сангин Владимир

Мать: Сангина Мария Нимаевна

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нимаева Мария Петровна

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
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