Сангин Олег Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1957
Отец: Сангин Владимир
Мать: Сангина Мария Нимаевна
Рождение ребёнка
14.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нимаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.07.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край