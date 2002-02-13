Сангина (Раднаева) Мария Нимаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сангина (Раднаева) Мария Нимаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1937

Дата смерти

13.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1957

Сын: Сангин Олег Владимирович

Отец ребёнка: Сангин Владимир

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1958

Дочь: Лаптева Нина Владимировна

Отец ребёнка: Сангин Владимир

Бурулятуй, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.09.1959

Сын: Сангин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сангин Владимир

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.04.1962

Сын: Сангин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Сангин Владимир

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сангин Владимир

Смерть
13.02.2002
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