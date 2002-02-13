Сангина (Раднаева) Мария Нимаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1937
Дата смерти13.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1957
Отец ребёнка: Сангин Владимир
Рождение ребёнка
20.05.1958
Дочь: Лаптева Нина Владимировна
Отец ребёнка: Сангин Владимир
Бурулятуй, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.09.1959
Сын: Сангин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сангин Владимир
Рождение ребёнка
06.04.1962
Отец ребёнка: Сангин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сангин Владимир
Смерть
13.02.2002