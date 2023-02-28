Нимаева (Намсараева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нимаева (Намсараева) Мария Петровна

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Место рождения

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.03.1959

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сангин Олег Владимирович

Булум, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
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