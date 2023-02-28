Нимаева (Намсараева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения22.03.1959
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сангин Олег Владимирович