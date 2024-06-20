Русецкий Роман Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Русецкий Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русецкий Минна Романович

Мать ребёнка: Русецкая ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русецкая ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русецкая ?

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Русецкий Иван Романович

Мать ребёнка: Русецкая ?

Витебская губерния, Кубличский уезд, деревня Скачихи
Смерть
Неизвестно

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