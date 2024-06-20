Русецкий Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Русецкая ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русецкая ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русецкая ?
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Русецкая ?
Витебская губерния, Кубличский уезд, деревня Скачихи
Смерть
Неизвестно