Русецкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Русецкий Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русецкий Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русецкий Роман
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Русецкий Роман
Витебская губерния, Кубличский уезд, деревня Скачихи
Смерть
Неизвестно