Русецкая ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Русецкая ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русецкий Минна Романович

Отец ребёнка: Русецкий Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русецкий Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русецкий Роман

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Русецкий Иван Романович

Отец ребёнка: Русецкий Роман

Витебская губерния, Кубличский уезд, деревня Скачихи
Смерть
Неизвестно

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