Шохина Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Муж: Шохин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Шохин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Андреева Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Шохин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Шохин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
?.12.1875
Дочь: Андреева Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Шохин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шохин Ефим Андреевич
Смерть
Неизвестно