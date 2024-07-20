Шохин (Андреев) Ефим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Жена: Шохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Андреева Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
?.12.1875
Дочь: Андреева Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно