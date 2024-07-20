Шохин (Андреев) Ефим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин (Андреев) Ефим Андреевич

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1858

Жена: Шохина Анна Семеновна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Андреев Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Андреева Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Андреев Павел Ефимович

Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
?.12.1875

Дочь: Андреева Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шохин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Шохина Анна Семеновна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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