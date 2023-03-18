Иваньшин Вячеслав
Место рождения
Дата рождения1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2004
Сын: Иваньшин Максим Вячеславович
Мать ребёнка: Иваньшина (Чернышова) Галина Владимировна
Рождение ребёнка
2006
Сын: Иваньшин Тимофей Вячеславович
Мать ребёнка: Иваньшина (Чернышова) Галина Владимировна