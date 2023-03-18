Иваньшин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваньшин Вячеслав

Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваньшина (Чернышова) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
2004

Сын: Иваньшин Максим Вячеславович

Мать ребёнка: Иваньшина (Чернышова) Галина Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
2006

Сын: Иваньшин Тимофей Вячеславович

Мать ребёнка: Иваньшина (Чернышова) Галина Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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