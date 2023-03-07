Иваньшина (Чернышова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваньшина (Чернышова) Галина Владимировна

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1977

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Чернышов Владимир Николаевич

Мать: Чернышова Антонина

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
2004

Сын: Иваньшин Максим Вячеславович

Отец ребёнка: Иваньшин Вячеслав

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
2006

Сын: Иваньшин Тимофей Вячеславович

Отец ребёнка: Иваньшин Вячеслав

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваньшин Вячеслав

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