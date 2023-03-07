Иваньшина (Чернышова) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец: Чернышов Владимир Николаевич
Мать: Чернышова Антонина
Рождение ребёнка
2004
Сын: Иваньшин Максим Вячеславович
Отец ребёнка: Иваньшин Вячеслав
Рождение ребёнка
2006
Сын: Иваньшин Тимофей Вячеславович
Отец ребёнка: Иваньшин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иваньшин Вячеслав