Hyppönen (Яуромейнен (Äyrämöinen)) Елена Ивановна (Helena)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1916
Сын: Hyppönen Иван Фомич (Juha Tuomaanpoika)
Отец ребёнка: Hyppönen Tuomas (Фома Иванович) (Фома Иванович)
Бракосочетание
03.07.1916
Смерть
Неизвестно