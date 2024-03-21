Hyppönen (Яуромейнен (Äyrämöinen)) Елена Ивановна (Helena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hyppönen (Яуромейнен (Äyrämöinen)) Елена Ивановна (Helena)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1916

Сын: Hyppönen Иван Фомич (Juha Tuomaanpoika)

Отец ребёнка: Hyppönen Tuomas (Фома Иванович) (Фома Иванович)

Бракосочетание
03.07.1916

Муж: Hyppönen Tuomas (Фома Иванович) (Фома Иванович)

Смерть
Неизвестно

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