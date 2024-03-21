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Hyppönen Tuomas (Фома Иванович) (Фома Иванович)

Место рождения

Ленинградская обл.Парголовский р-н, с. Александровка

Дата рождения

1893

Дата смерти

18.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Hyppönen Juha Tuomaanpoika (Иван Фомич)

Мать: Hyppönen (Joronen) Anna Nikolaintytär

Рождение ребёнка
02.07.1916

Сын: Hyppönen Иван Фомич (Juha Tuomaanpoika)

Мать ребёнка: Hyppönen (Яуромейнен (Äyrämöinen)) Елена Ивановна (Helena)

Бракосочетание
03.07.1916

Жена: Hyppönen (Яуромейнен (Äyrämöinen)) Елена Ивановна (Helena)

Смерть
18.01.1938
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

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