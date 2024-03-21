Hyppönen Tuomas (Фома Иванович) (Фома Иванович)
Место рожденияЛенинградская обл.Парголовский р-н, с. Александровка
Дата рождения1893
Дата смерти18.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
02.07.1916
Сын: Hyppönen Иван Фомич (Juha Tuomaanpoika)
Мать ребёнка: Hyppönen (Яуромейнен (Äyrämöinen)) Елена Ивановна (Helena)
Бракосочетание
03.07.1916
Смерть
18.01.1938
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно