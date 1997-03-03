Легач Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легач Роман Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1997

Отец: Легач Александр Демьянович

Мать: Легач Ирина Александровна

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