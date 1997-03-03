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Легач Роман Александрович
Легач Роман Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1997
Пол
Мужской
Отец
Легач Александр Демьянович
1963 г.р.
Мать
Легач Ирина Александровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1997
Отец:
Легач Александр Демьянович
Мать:
Легач Ирина Александровна
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