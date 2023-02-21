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Легач Александр Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1963

Отец: Легач Демьян Иванович

Мать: Легач Елена Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1997

Сын: Легач Роман Александрович

Мать ребёнка: Легач Ирина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легач Ирина Александровна