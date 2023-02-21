Легач Александр Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1963
Отец: Легач Демьян Иванович
Мать: Легач Елена Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1997
Сын: Легач Роман Александрович
Мать ребёнка: Легач Ирина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легач Ирина Александровна