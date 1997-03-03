Легач Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легач Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1997

Сын: Легач Роман Александрович

Отец ребёнка: Легач Александр Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Легач Александр Демьянович

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