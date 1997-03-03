Легач Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1997
Сын: Легач Роман Александрович
Отец ребёнка: Легач Александр Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Легач Александр Демьянович