Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти11.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Амина Гидовна
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Лида Гидовна
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева П1ытэ Гидовна
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Люся Гидовна
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1937
Сын: Губжев Муаед Гидович
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Рождение ребёнка
09.12.1943
Сын: Губжев Ахъяд Гидович
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Рождение ребёнка
20.04.1947
Сын: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Рождение ребёнка
13.04.1953
Сын: Губжев Осман (Вова) Гидович
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Рождение ребёнка
01.06.1955
Сын: Губжев Али Гидович
Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович
Смерть
11.11.1994