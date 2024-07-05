Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

11.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Амина Гидовна

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Лида Гидовна

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева П1ытэ Гидовна

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Люся Гидовна

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Гид Тлостанович

Рождение ребёнка
28.11.1937

Сын: Губжев Муаед Гидович

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1943

Сын: Губжев Ахъяд Гидович

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1947

Сын: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1953

Сын: Губжев Осман (Вова) Гидович

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1955

Сын: Губжев Али Гидович

Отец ребёнка: Губжев Гид Тлостанович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
11.11.1994

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