Губжев Гид Тлостанович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти09.01.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Губжев Тлостан (Лостэн) Пшиготыжевич
Мать: не указана
Дочь: Губжева Амина Гидовна
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Дочь: Губжева Лида Гидовна
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Дочь: Губжева П1ытэ Гидовна
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Дочь: Губжева Люся Гидовна
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Сын: Губжев Муаед Гидович
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Сын: Губжев Ахъяд Гидович
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Сын: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Сын: Губжев Осман (Вова) Гидович
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна
Сын: Губжев Али Гидович
Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна