Губжев Гид Тлостанович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Гид Тлостанович

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Место рождения

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

1896

Дата смерти

09.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Губжев Тлостан (Лостэн) Пшиготыжевич

Мать: не указана

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Амина Гидовна

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Лида Гидовна

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева П1ытэ Гидовна

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Люся Гидовна

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Рождение ребёнка
28.11.1937

Сын: Губжев Муаед Гидович

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1943

Сын: Губжев Ахъяд Гидович

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1947

Сын: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1953

Сын: Губжев Осман (Вова) Гидович

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1955

Сын: Губжев Али Гидович

Мать ребёнка: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
09.01.1991

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