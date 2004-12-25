Губжев Муаед Гидович
Место рождения
Дата рождения28.11.1937
Дата смерти25.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1958
Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна
Рождение ребёнка
05.06.1961
Сын: Губжев Мухамад (Маца) Муаедович
Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна
Рождение ребёнка
15.06.1963
Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна
Рождение ребёнка
24.11.1966
Дочь: Губжева Мадина Муаедовна
Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна
Рождение ребёнка
11.05.1969
Дочь: Губжева Марита Муаедовна
Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна
Смерть
25.12.2004