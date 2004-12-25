Губжев Муаед Гидович 28.11.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Муаед Гидович

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Место рождения

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

28.11.1937

Дата смерти

25.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1937

Отец: Губжев Гид Тлостанович

Мать: Губжева (Орквасова) Фица (Ф1ыцэ) Паковна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна

Рождение ребёнка
14.02.1958

Сын: Губжев Гумар Муаедович

Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1961

Сын: Губжев Мухамад (Маца) Муаедович

Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1963

Сын: Губжев Мухажид Муаедович

Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
24.11.1966

Дочь: Губжева Мадина Муаедовна

Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.05.1969

Дочь: Губжева Марита Муаедовна

Мать ребёнка: Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
25.12.2004

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