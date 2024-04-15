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Харченко Степан Федорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.12.1873 ст.

Дата смерти

01.12.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1873 ст.

Отец: Харченко Федор Петрович

Мать: Харченко София Савельевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F9-H?i=596&cc=3511744
Крещение
27.12.1873 ст.
Хотень, Сумська область
восприемник - Анна Степановна Котенко | Успенская церковь
Смерть
01.12.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
03.12.1876 ст.
на кладбище
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