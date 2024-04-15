Харченко Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения26.12.1873 ст.
Дата смерти01.12.1876 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1873 ст.
Отец: Харченко Федор Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F9-H?i=596&cc=3511744
Крещение
27.12.1873 ст.
Хотень, Сумська область
восприемник - Анна Степановна Котенко | Успенская церковь
Смерть
01.12.1876 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
03.12.1876 ст.
на кладбище