Харченко София Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко София Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1873 ст.

Сын: Харченко Степан Федорович

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F9-H?i=596&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.09.1878 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Кровное, Сумська область
Восприемник
14.11.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Романовна (Коноваленко) Горбатенко
Рождение ребёнка
26.01.1881 ст.

Дочь: Харченко Анна Федоровна

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.11.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Никитич Симоненко
Восприемник
27.05.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодосия Романовна Коноваленко
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Харченко Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1885 ст.

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PJ-6?i=278&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.04.1887 ст.

Сын: Харченко Никон Федорович

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.04.1890 ст.

Дочь: Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.10.1891 ст.

Дочь: Харченко Неонила Федоровна

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.09.1895 ст.

Сын: Харченко Иван Федорович

Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YB-J?i=982&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Федор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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