Харченко София Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1873 ст.
Сын: Харченко Степан Федорович
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F9-H?i=596&cc=3511744
Рождение ребёнка
05.09.1878 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
Восприемник
14.11.1878 ст.
Варвара Романовна (Коноваленко) Горбатенко
Рождение ребёнка
26.01.1881 ст.
Дочь: Харченко Анна Федоровна
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
Восприемник
22.11.1882 ст.
Петр Никитич Симоненко
Восприемник
27.05.1884 ст.
Феодосия Романовна Коноваленко
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Харченко Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1885 ст.
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PJ-6?i=278&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.04.1887 ст.
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
Рождение ребёнка
28.04.1890 ст.
Дочь: Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1891 ст.
Дочь: Харченко Неонила Федоровна
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Харченко Федор Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YB-J?i=982&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно