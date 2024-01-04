Харченко Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения08.02.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1852 ст.
Отец: Харченко Петр Иванович
Мать: Харченко Анна Дмитриевна
Крещение
09.02.1852 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Лонгин Сергеевич Будаков, Елизавета Ивановна Харченко
Рождение ребёнка
1873
Сын: Харченко Степан Федорович
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
14.10.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Назар Васильевич Гончаренко
Рождение ребёнка
05.09.1878 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Харченко София Савельевна Или Саввична
Восприемник
25.08.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Иван Васильевич Гончаренко
Восприемник
22.02.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Тарас Васильевич Гончаренко
Восприемник
03.12.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Варвара Васильевна Гончаренко
Рождение ребёнка
17.03.1885 ст.
Дочь: София Фёдоровна
Мать ребёнка: Харченко София Савельевна Или Саввична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PJ-6?i=278&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.01.? ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Харченко София Савельевна Или Саввична
Вырванные листы из МК, год неизвестен. Предположительно 1881
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно