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Харченко Федор Петрович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.02.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1852 ст.

Отец: Харченко Петр Иванович

Мать: Харченко Анна Дмитриевна

Кровное, Сумська область
Крещение
09.02.1852 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Лонгин Сергеевич Будаков, Елизавета Ивановна Харченко
Рождение ребёнка
1873

Сын: Харченко Степан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
14.10.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Назар Васильевич Гончаренко
Рождение ребёнка
05.09.1878 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Харченко София Савельевна Или Саввична

Кровное, Сумська область
Восприемник
25.08.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Иван Васильевич Гончаренко
Восприемник
22.02.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Тарас Васильевич Гончаренко
Восприемник
03.12.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Варвара Васильевна Гончаренко
Рождение ребёнка
17.03.1885 ст.

Дочь: София Фёдоровна

Мать ребёнка: Харченко София Савельевна Или Саввична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PJ-6?i=278&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.01.? ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Харченко София Савельевна Или Саввична

Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК, год неизвестен. Предположительно 1881
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко София Савельевна Или Саввична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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