Петляков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.09.1911 ст.
Дата смерти03.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Петляков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Петлякова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
07.03.1942
Дочь: Добросотскова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Петлякова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
24.09.1946
Дочь: Петлякова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Петлякова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
30.08.1949
Мать ребёнка: Петлякова Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петлякова Анна Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ
Смерть
03.04.1972
Похороны
Неизвестно