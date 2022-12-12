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Петляков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.09.1911 ст.

Дата смерти

03.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Петляков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Петлякова Анна Антоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1942

Дочь: Добросотскова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Петлякова Анна Антоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1946

Дочь: Петлякова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Петлякова Анна Антоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1949

Сын: Петляков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Петлякова Анна Антоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петлякова Анна Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ
Смерть
03.04.1972
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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