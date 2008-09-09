Петлякова (Тимошенко) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения06.09.1916 ст.
Дата смерти09.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1916 ст.
Рождение ребёнка
1940
Сын: Петляков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петляков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1942
Дочь: Добросотскова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Петляков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1946
Дочь: Петлякова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Петляков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1949
Отец ребёнка: Петляков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2008
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно