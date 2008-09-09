Петлякова (Тимошенко) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлякова (Тимошенко) Анна Антоновна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.09.1916 ст.

Дата смерти

09.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1916 ст.

Отец: Тимошенко Антон Антонович

Мать: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Петляков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петляков Дмитрий Иванович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1942

Дочь: Добросотскова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Петляков Дмитрий Иванович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1946

Дочь: Петлякова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Петляков Дмитрий Иванович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1949

Сын: Петляков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Петляков Дмитрий Иванович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петляков Дмитрий Иванович

Смерть
09.09.2008
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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