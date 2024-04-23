Смирнов Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Лев Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Наталья Львовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859

Дочь: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна

Мать ребёнка: не указана

Лапино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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