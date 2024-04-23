Смирнов Лев Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Наталья Львовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859
Дочь: Голунковская (Смирнова) Мария Львовна
Мать ребёнка: не указана
Лапино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно