Полюдова (Букатина) Галина
Место рождениядеревня Вороховоо Санчурского р-на Кировской
Дата рождения12.01.1932
Дата смерти28.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1932
Отец: Букатин Александр
Мать: Букатина Таисия Ивановна
деревня Вороховоо Санчурского р-на Кировской
Рождение ребёнка
27.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.09.2009
город Кемерово
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
город Кемерово