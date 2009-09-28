Полюдова (Букатина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолюдова (Букатина) Галина

Полюдова (Букатина) Галина

avatar

Место рождения

деревня Вороховоо Санчурского р-на Кировской

Дата рождения

12.01.1932

Дата смерти

28.09.2009

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1932

Отец: Букатин Александр

Мать: Букатина Таисия Ивановна

деревня Вороховоо Санчурского р-на Кировской
Рождение ребёнка
27.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.2009
город Кемерово
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
город Кемерово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close