Букатин Александр
Место рождения
Дата рождения13.08.1897
Дата смерти09.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Букатин Сергей
Мать ребёнка: Букатина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1930
Сын: Букатин Борис Александрович
Мать ребёнка: Букатина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1932
Дочь: Полюдова Галина
Мать ребёнка: Букатина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букатина Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букатина Таисия Ивановна
Смерть
09.05.1970
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
пос. Санчурск, Россия