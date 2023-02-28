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Букатин Александр

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Место рождения

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

13.08.1897

Дата смерти

09.05.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Букатин Сергей

Мать ребёнка: Букатина Таисия Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.06.1930

Сын: Букатин Борис Александрович

Мать ребёнка: Букатина Таисия Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.01.1932

Дочь: Полюдова Галина

Мать ребёнка: Букатина Таисия Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букатина Таисия Ивановна

Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букатина Таисия Ивановна

Смерть
09.05.1970
Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
пос. Санчурск, Россия
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