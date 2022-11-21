Полюдов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полюдова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Полюдова (Букатина) Галина Александровну
Бракосочетание
22.08.1958
свидетельство о браке № 063744, данные из ПХК.
Рождение ребёнка
27.03.1967
Дочь: (Полюдова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Полюдова (Букатина) Галина Александровну