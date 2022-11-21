Полюдов Василий Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полюдов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полюдова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Полюдова (Букатина) Галина Александровну

Бракосочетание
22.08.1958

Жена: Полюдова (Букатина) Галина Александровну

свидетельство о браке № 063744, данные из ПХК.
Рождение ребёнка
27.03.1967

Дочь: (Полюдова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Полюдова (Букатина) Галина Александровну

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