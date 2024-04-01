Шпильковский Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1981
Бракосочетание
27.10.2000
Рождение ребёнка
13.03.2003
Дочь: (Шпильковская) Елизовета
Мать ребёнка: Шпильковская (Устименко) Наталия
Рождение ребёнка
28.05.2005
Сын: Шпильковский Андрей
Мать ребёнка: Шпильковская (Устименко) Наталия
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область