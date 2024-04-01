Шпильковский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпильковский Сергей

Шпильковский Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1981

Отец: Шпильковский Василий

Мать: Шпильковская (Баранникова) Татьяна

Бракосочетание
27.10.2000

Жена: Шпильковская (Устименко) Наталия

Рождение ребёнка
13.03.2003

Дочь: (Шпильковская) Елизовета

Мать ребёнка: Шпильковская (Устименко) Наталия

Рождение ребёнка
28.05.2005

Сын: Шпильковский Андрей

Мать ребёнка: Шпильковская (Устименко) Наталия

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.