Шпильковская (Устименко) Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1981
Отец: Устименко Николай
Бракосочетание
27.10.2000
Муж: Шпильковский Сергей
Рождение ребёнка
13.03.2003
Дочь: (Шпильковская) Елизовета
Отец ребёнка: Шпильковский Сергей
Рождение ребёнка
28.05.2005
Сын: Шпильковский Андрей
Отец ребёнка: Шпильковский Сергей
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область