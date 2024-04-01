Шпильковская (Устименко) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпильковская (Устименко) Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1981

Отец: Устименко Николай

Мать: Устименко (Логвинова) Светлана

Бракосочетание
27.10.2000

Муж: Шпильковский Сергей

Рождение ребёнка
13.03.2003

Дочь: (Шпильковская) Елизовета

Отец ребёнка: Шпильковский Сергей

Рождение ребёнка
28.05.2005

Сын: Шпильковский Андрей

Отец ребёнка: Шпильковский Сергей

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

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